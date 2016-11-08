“اللاوندي”: دعم “أوباما” لـ “كلينتون” كان مُبالغًا فيه‎

قال خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، سعيد اللاوندي، إن المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، تبدو وكأنها مرشحة السلطة، علي اعتبار أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن تأييده لها مرارًا وتكرارًا، وهي سابقة تحدث لأول مرة.

وأضاف اللاوندي خلال لقائه ببرنامج “السباق”، المذاع علي شاشة “الغد” الإخبارية، أن تلك الانتخابات تفتقد الموضوعية والحيادية، والنزاهة، وأن المواطن الأمريكي “العادي” هو أصدق من كل استطلاعات الرأي التي خرجت خلال الآونة الأخيرة.

وتابع اللاوندي أنه: “لا يؤيد نتائج استطلاعات الرأي التي ترجح كفة كلينتون”، لافتاً إلى أن دونالد ترامب، ومؤيديه لديهم ثقة كبيرة فى النفس، والفيصل فى تلك الانتخابات هو صندوق الاقتراع وليس استطلاعات الرأي.

وأكد اللاوندي أن دعم باراك أوباما، لهيلاري كلينتون كان مبالغاً فيه، علي اعتبار أنها تلميذة له، ويؤمن تمامًا أنها ستكون امتدادًا له، وظهر تأييده لها بشكل كبير فى أكثر من مناسبة.