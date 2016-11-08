مسلحون يقتلون ابن عم عضو بالبرلمان ثأرًا من نجله بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

أطلق مسلحون الرصاص تجاه محامٍ عقب خروجه لأداء الصلاة بمسجد فى الحوامدية ما أسفر عن مقتله مساء اليوم الثلاثاء وفروا هاربين.

وأكد شهود عيان أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة الحصول على الثأر، حيث تورط نجل المجنى عليه فى قتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة منذ 8 أشهر بسبب الخلاف على أولوية المرور وما زال هاربًا.

وأضاف شهود العيان أن المحامى الذى قتل مساء اليوم ابن عم عضو بالبرلمان، وأن المتهمين رصدوا تحركاته واستغلوا خروجه من المسجد وأطلقوا الرصاص عليه فأصيب بــ3 طلقات من سلاح آلى وفروا هاربين بواسط توك توك.

وقال شهود العيان إن رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى وجار تكثيف التحريات لضبط المتهمين.