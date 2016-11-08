عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": لا توجد ثورة جياع ولكن مخطط لتركيع مصر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، "لا توجد ثورة جياع، ولكنه تخطيط خارجى لإحداث فوضى من أجل تركيع مصر"، لافتًا إلى أن معركتنا كشعب مع الخارج، وليس معركتنا مع السيسى أو أن معركة السيسى مع شعبه، لأن السيسى وشعبه كتلة واحدة، مردفًا "الجيش والشرطة والقضاء والمواطن المصرى الوطنى البسيط والإعلام كلنا إيد واحدة، ومشكلتنا جاية من برة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن "هناك كم كبير من الأموال تم دفعها لجمعيات المجتمع المدنى، ويتم ضخ أموال حتى هذه اللحظة من الخارج"، لافتاً إلى أن هناك إحدى المنظمات أعلنت على موقعها الرسمى عن التمويل، كاشفاً أنه سيذكرها فى لقاء الغد.

وأوضح أن الإخوان هم الحصان الأسود الذى تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات اقتصادية ضخمة وفساد، وغلاء ومرتبات بسيطة، إلا أنه ليس هذه القوى التى تريد لمصر الخير، أو أن هناك ثورة أو تظاهرات ستؤدى إلى فصيل وطنى للسلطة ويشكل كيان وطنى يؤدى إلى ديمقراطية حقيقة توفر العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن يهدف إلى توفير دولارات فى جيوب أشخاص فقط، ويوفر الحكم لجهة فاشية تريد أمريكا من خلالها تقسيم المنطقة.

وذكر أن جهاز الإخوان لديهم 73 تنظيم، وعندما وصل الحكم فى مصر وصلوا إلى 140 تنظيم على مستوى العالم، لافتاً إلى أن التنظيم هو الأمثل للأمريكان الذى يعمل من خلاله لتطبيق خطة "سايكس بيكو" جديدة بالمنطقة.

وأشار عبد الرحيم على إلى أنه كشف وغيره لحمدين صباحى، أن الإخوان جماعة فاشية تتحالف مع الأمريكان، ولكن صباحى خرج وقال :"لا أدعو لذعر فى غير موضعه والإخوان قوى سياسية" ثم يصبح عرّاب للإخوان، وغيره مثل وحيد عبد المجيد.