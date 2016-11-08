تحقيقات مقتل ابن عم برلمانى بالحوامدية: الجناة أمطروه بـ12 طلقة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمود حسن رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة "أبو العلا.ح" ابن عم نائب برلمانى، والذى لقى مصرعه إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية بين عائلته وإحدى العائلات بدائرة قسم شرطة الحوامدية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض فوارغ الطلقات التى تم ضبطها فى موقع الحادث على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود خلافات ثأرية قديمة بين عائلتى "حمودة" -عائلة المجنى عليه- و"جبر" -عائلة الجناة- نشبت نتيجة مقتل أحد أفراد عائلة "جبر" منذ فترة، وأعتقد أبناء العائلة أن المتسبب فى مقتله ذويهم هو "أبو العلا.ح"، لذلك قرروا التخلص منه، وترصدوه أثناء خروجه من المسجد عقب تأديته الصلاة، وأثناء توجهه إلى ركن سيارته فى الجراج، كان يتتبعه مسلحون يستقلون "توك توك"، وترجل منه أحداهما وأمطراه بوابل من الأعيرة النارية بلغت 12 طلقة، فسقط قتيلاً فى الحال.

وكان شهود عيان قد أكدوا أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو الثأر، حيث تورط نجل المجنى عليه فى قتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة منذ 8 أشهر بسبب الخلاف على أولوية المرور وما زال هاربًا.

وأضاف شهود العيان أن المحامى الذى قتل مساء اليوم ابن عم عضو بالبرلمان، وأن المتهمين رصدوا تحركاته واستغلوا خروجه من المسجد وأطلقوا الرصاص عليه فأصيب بــ3 طلقات من سلاح آلى وفروا هاربين بواسطة توك توك.