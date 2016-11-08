«ترامب» يلمح إلى تأجيل ظهور نتائج الانتخابات بسبب مشاكل في عمليات الاقتراع

لمح دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية إلى مشاكل في عمليات الاقتراع قد تؤجل ظهور نتائج الانتخابات.

وأشار ترامب إلى أن هناك بعض ماكينات الاقتراع تقلب أصوات الجمهوريين إلى أصوات ديمقراطية، وفقًا لما نقلته فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها.

ويتنافس كلا من دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي، للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة، خلفًا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.