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الفلسطينيون يدشنون متحف ياسر عرفات في ذكرى رحيله

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الفلسطينيون يدشنون متحف ياسر عرفات في ذكرى رحيله الفلسطينيون يدشنون متحف ياسر عرفات في ذكرى رحيله

يدشن الفلسطينيون، الأربعاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة متحف ياسر عرفات مع حلول الذكرى 12 لرحيل زعيمهم التاريخي.

وسيقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بافتتاح المتحف، الذي يقع في مقر الرئاسة الفلسطينية خلف ضريح عرفات، والذي بلغت تكلفته 7 ملايين دولار أميركي، بحسب أرقام صادرة عن مؤسسة ياسر عرفات.

وقال مدير المتحف، محمد حلايقة، لوكالة فرانس برس “ستتاح للناس فرصة رؤية إرث وتاريخ ياسر عرفات وأيضا معرفة الأحداث التي مرت بها القضية الفلسطينية خلال المائة عام الماضية”.

وجرى تأسيس المتحف على نظام تفاعلي حديث، تعرض فيه أشرطة وصور قديمة للتاريخ الفلسطيني المعاصر منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم.

وعلى طابقين، يضم المتحف مقتنيات شخصية لعرفات بينها نظارته الشمسية الشهيرة التي ارتداها خلال خطاب ألقاه في الأمم المتحدة عام 1974.

ويحيي الفلسطينيون، الجمعة، الذكرى 12 لوفاة عرفات الذي رحل في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس، بعد تدهور صحته.

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