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المتحدث البريطانى معلقا على زيارة الأمير تشارلز لـ"أبو ظبى": تعزز القيم

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المتحدث البريطانى معلقا على زيارة الأمير تشارلز لـ"أبو ظبى": تعزز القيم المتحدث البريطانى معلقا على زيارة الأمير تشارلز لـ"أبو ظبى": تعزز القيم

>كتب هيثم سلامة

نشر أدوين صمويل المتحدث باسم بريطانيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام حول زيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى مسجد الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة.  

 

وكتب أدوين صمويل قائلاً: "‏الأمير تشارلز وزوجته يزوران جامع الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى زيارة تشير إلى أهمية القيم الأصيلة الإسلامية والإنسانية".

 

كما علق عبر الفيديو قائلاً: "الزيارة تهدف إلى تعزيز القيم البريطانية والإماراتية، وأكثر من ذلك القيم الإسلامية والبشرية والتى تشير إلى التسامح الدينى والثقافى وهذا نموذج مثالى لما نراه فى المسجد من زوار من كل أنحاء العالم".

 

 


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