رئيس الوزراء يقرر إنشاء لجنة بكل محافظة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بأن ينشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر لتوفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، بهدف الانتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة من خلال استخدام النماذج التى تمت إجازتها بيئيًا – «محلية او مستوردة» – أو التي يمكن أن تُجاز مستقبلًا فور تطويرها.

وتشكل اللجنة، وفقًا لما نشر الجريدة الرسمية، بقرار من المحافظ المختص أو سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها كل من مدير مديرية الزراعة أو من يفوضه، ورئيس الفرع الإقليمي التابع لجهاز شئون البيئة، ومدير شئون البيئة بالمحافظة، ومدير التراخيص بالمحافظة، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

ويتضمن القرار أن يكون للجنة أمانة فنية مشكلة فيها ، تتلقي قرارات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص، حيث يقدم ذوو الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية الي الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال 3 أشهر من نشر القرار علي ان يتضمن الطلب البيانات المتعلقة باسم الطالب وصفته وبيانا مستوفيا عن موضوع الطلب وأسانيده ويرفق به مقترح خطة توفيق الأوضاع البيئية والبيانات التي يتضمنها النموذج الذي تعده اللجنة.

أ ش أ