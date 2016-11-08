صندوق التنمية الثقافية ينظم مسابقة «أرض الفيروز» لـ «رسوم الأطفال»

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، مسابقة لرسوم الأطفال والتى تحمل عنوان أرض الفيروز للأطفال، من سن خمس سنوات حتي 18 سنة، وتهدف المسابقة إلى تعريف الأطفال بأرض سيناء وتاريخها وتاريخ الأبطال الذين استشهدوا عليها، من خلال أعمالهم الفنية، وأسباب تسميتها بأرض الفيروز.

وتتضمن مجالات المسابقة الرسم، التصوير، التصوير الضوئي، الحفر، النحت، الخزف، الكومبيوتر جرافيك، الخط العربي، الفيديو، الأعمال المركبة.

وتتضمن شروط المسابقة، أن يكون موضوع العمل الفني عن سيناء أرض الفيروز، وأن يكون العمل المسطح علي A3 وبحد أقصي 150سم × 150 سم، أما العمل المجسم فيكون بحد أقصي 100سم طول× 100 سم عرض× 100 سم عمق، ويمكن الاشتراك بحد أقصي 3 أعمال في كل مسابقة، مع حرية استخدام الخامات والتقنيات.

يمكن سحب استمارة الاشتراك من موقع صندوق التنمية الثقافية، والاطلاع علي شروط المسابقة، وتسلم استمارة الاشتراك مع صورة للطفل المشترك وصورة لكل عمل علي

> اسطوانة مدمجة بالمقر الإداري لصندوق التنمية الثقافية، وأخر موعد لتلقي الاستمارات وصورالأعمال حتي نهاية شهر نوفمبر، وفي نهاية المسابقة يمنح الفائزين شهادات تقدير ومبالغ مالية.