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إيران توقع اتفاقا مع توتال الفرنسية لاستثمار حقل غاز

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إيران توقع اتفاقا مع توتال الفرنسية لاستثمار حقل غاز إيران توقع اتفاقا مع توتال الفرنسية لاستثمار حقل غاز

وقعت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، الثلاثاء، اتفاقا مع مجموعة توتال الفرنسية لتطوير واستثمار حقل كبير للغاز في الخليج.

ووفقا لفرانس برس فإن الاتفاق المبدئي يشمل تطوير واستثمار المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الغازي بقيمة 4,8 مليارات دولارات من الاستثمارات، من بينها شريحة أولى بقيمة ملياري دولار.

ومن المفترض أن يتم توقيع الاتفاق النهائي في مطلع 2017، على أن يبدأ الإنتاج بعد 40 شهرا.

وستملك توتال 50.1 في المائة من حصص الكونسورسيوم، الذي سيستثمر الحقل الغازي، تليها شركة النفط الصينية الوطنية بـ30 في المائة و”بتروبارس” الإيرانية بـ19.9 في المائة.

وباتت توتال أول شركة غربية كبرى في قطاع النفط تعود إلى إيران منذ بدء رفع غالبية العقوبات الدولية في يناير الماضي.

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