فيسبوك يختبر خاصية جديدة ستحمل أخبار سارة للباحثين عن وظائف

يختبر فيسبوك خاصية جديدة ستحمل أخبارا سارة للباحثين عن عمل، حسب ما كشف متحدث باسم موقع التواصل الاجتماعي.

وستسمح هذه الخاصية للمشرفين على صفحات موقع فيسبوك، الإعلان عن وظائف شاغرة، وتلقي طلبات توظيف من مرشحين.

وعن الخطوة التي قد تضع فيسبوك في منافسة مع “لينكد إن”، الذي يجني معظم إيراداته من الباحثين عن عمل ومسؤولي التوظيف.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن دراسة الخطة تأتي بعد رصد نشر شركات صغيرة عديدة تدوينات على صفحاتها في الموقع تفيد بوجود وظائف شاغرة لديها.

وأضاف المتحدث قائلا “فإننا نجري اختبارا للسماح للمشرفين على الصفحات بالإعلان عن وظائف وتلقي الطلبات من المرشحين”.

وكان موقع “تك كرانش” قال إن إضافة هذه الخاصية تعني أن الشركات يمكنها أن تزيد عدد زوار صفحاتها من خلال دفع المال لفيسبوك، حتى ينشر إعلاناتها عن الوظائف أمام عدد أكبر من المرشحين.

يشار إلى أن فيسبوك كان قد أطلق في أكتوبر الماضي خاصية “ماركت بليس” حتى يسمح للمستخدمين ببيع وشراء ما يريدون محليا في إطار سعي الموقع لاختبار سبل جديدة تزيد من جاذبيته.