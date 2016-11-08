على خطى والده.. نجل ترامب يسترق النظر إلى زوجته خلال تصويتها

انتشرت، منذ قليل، عبر مواقع التواصل الإجتماعى صورة لنجل ترامب الأكبر دونالد ترامب وهو يراقب فيها زوجته خلال التصويت، وذلك حسبما أفادت فرانس 24.

يأتى ذلك بعدما انتشرت صورة شبيهة لدونالد ترامب على الإنترنت يظهر فيها وهو يقوم بالفعل ذاته.

ويتنافس كلًا من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.