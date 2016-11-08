نقيب صيادلة قنا يطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة سوق الأدوية فى مصر

قنا – هند المغربى

طالب الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة محافظة قنا، بإنشاء هيئة مستقلة للأدوية منفصلة عن وزارة الصحة لإدارة ملف سوق الأدوية بشكل أوسع، لما فيه من عدة ملفات شائكة تحتاج لإدارة منفصلة.

وأكد النقيب، أن الصيدليات بمحافظة قنا تعانى من نقص شديد فى الأدوية، ومع إعلان عدد من شركات الأدوية عن زيادة أسعار الدواء المستورد على الرغم من إعلان وزارة الصحة عن عدم وجود زيادة فى الأسعار مما سيزيد من أزمة سوق الدواء، لافتا أن ذلك يأتى على خلفية ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.

وقال النقيب: إنه من المفترض فى حالة وجود أى زيادة فى أسعار الدواء لابد وأن تكون بشكل منظم وغير عشوائى، ولا بد وأن تكون نقابة الصيادلة شريكا أساسيا فى اتخاذ القرار.