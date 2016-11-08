بعد الولادة وبدء إدرار حليب الثدي ستجدين أنَّ ثدييك قد انتفخا وزاد حجمهما عن مرحلة الحمل وما قبلها، ويستمران هكذا فترة قد تصل 8 أسابيع يحدث خلالها تسرب دائم لحليب الثدي وانتفاخ ملحوظ، حتى إن كان طفلك يرضع باستمرار كلما طلب الرضاعة، فدائماً هناك ثدي ممتلئ ويسرب اللبن أحياناً في أثناء نوم الطفل، وفجأة يحدث أن ينكمش الثدي وينتهي التسرب، ونادراً ما يعود لينتفخ كما سبق.

والسؤال هل يمكن أن يعود الثديان لشكلهما بعد الرضاعة؟

«سيدتي نت» التقت اختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي، لتجيبنا عن هذا السؤال.

بداية أوضحت الدكتورة وهبي أنَّه إذا التزمت بالنصائح التالية فسيعود شكل ثدييك بعد الفطام إلى ما كانا عليه من قبل:



• أولاً تجب معرفة الأوضاع المناسبة للرضاعة الطبيعيَّة:

ـ الوضع الأول: نامي على جانب واحد وضعي جسم طفلك موازياً لك بحيث يكون رأسه أمام صدرك.

ـ الوضع التاني: إن كنت معتادة استخدام صدرك الأيمن في الرضاعة فاستخدمي اليد اليسرى في حمل الطفل وارفعيه وأسندي رأسه بيديك.

ـ الوضع الثالث: أكثر وضع مناسب للولادة القيصريَّة، ارفعي الطفل بيدك اليمنى إذا كنت ستقومين بإرضاعه بثديك الأيمن؛ لتضمني عدم لمس الطفل لجروح العمليَّة.

ـ الوضع الرابع: المعروف بوضع كرة القدم فخلاله تضعين الطفل تحت إبطك مثل الكرة، وارفعي رأسه ناحية صدرك.

ـ الوضع الخامس: إن كنت أُماً لتوأمين ورغبت بإرضاعهما معاً فارفعي كل طفل بيد واستخدمي وسادتين لمساعدتك على رفع الطفلين.



• النظام الغذائي السليم ضروري جداً:

تميل كثير من السيدات إلى التوقف عن تناول الدهون المشبَّعة وغيرها من المواد الغذائيَّة المختلفة أملاً في فقدان الوزن الزائد، وهذا هو الخطأ الشائع بين معظم السيدات؛ فعدم تناول الحصة الكافية من الدهون المشبَّعة يؤدي إلى تلف الجلد، وخصوصاً حول الثديين، ما يفقدهما المرونة والشكل الجميل، وتبدأ علامات التمدُّد في الظهور أيضاً، ويصيبهما الترهل.



• لا تفطمي صغيرك قبل الأوان:

توصي منظمة الصحة العالميَّة بإتمام رضاعة الطفل حتى تمام السنتين، ومع ذلك إن كنت تريدين فطامه مبكراً فعليك بالفطام التدريجي حفاظًا على صحة ثدييك وشكلهما.



• تمارين لتقوية عضلات الصدر:

ـ أمسكي كرة بيديك وضعيها على صدرك، ثم اضغطي عليها بقوة بكلتا اليدين، وكرِّري التمرين مرَّات عديدة في اليوم.

ـ أمسكي وزناً رياضياً مناسباً لك في كلتا اليدين، ثم ابدئي من منتصف الصدر، وافردي ذراعيك للجانبين، ثم الوراء، وكرِّري التمرين مرَّات عديدة.



• ارتدي المقاس السليم لحمالات الصدر:

خلال الرضاعة الطبيعيَّة ننصح بارتداء حمالات الصدر الأكبر برقم واحد عن مقاسك الأصلي، أما بعد الفطام فيجب عليك ارتداء حمالة الصدر المناسبة لمقاسك فقط.