هل أحلق شعر وجهي في الحمل؟

كل شيء يتغير في جسدك بعد الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، فتعانين من عوارض، وظروف صحية قد تثير استغرابك، فالأم أماندا سوندرز تعرضت في حملها الثاني لانتشار الشعر الكثيف على بطنها وصدرها، ماذا تقول عن تجربتها للحوامل، وما الذي نصحها الأطباء به؟

أماندا سوندرز، 24 عاماً، أمٌّ لفيوليت (4 سنوات)، وحامل 38 أسبوعاً. أي أمامها أسبوعان لموعد ولادتها.

تقول: وفي حملي هذا ظهر شعر أسود كثيف على بطنها وصدرها، وهو، حسب قولها، ما لم يحصل في حملها السابق، حاولت حلق الشعر إلا أنه عاود الظهور وبكثافة، تستدرك بأسى: "توقفت وتركته. لكنني أزيل الشعرات على ذقني بالملقط فلا أحتمل وجودها.

خبيرات "ماذار أند بايبي" يشرحن لأماندا حقيقة تجربتها التي مرت بها، حيث ينتشر الكلف في الحوض وحول حلمات الصدر وعلى الوجه، ولا يعاني الجميع من فرط التصبغ هذا، وكذلك هو الأمر نفسه، فقد تشعرين بأن الحمل يجعل شعر جسدك ملاحظاً جداً. إلا أن هذه علامات طبيعية جداً في الحمل.

لا يدوم شعر الجسد غير المتحكم به طويلاً، وأغلبه سيسقط بعد ولادة الطفل بقليل، وحينها ستعود دورة نمو الشعر الطبيعي. إلا أنه إن أصبح أرق بشكل ملحوظ خلال الحمل فيجب أن تراجعي طبيبك، فقد يشير ذلك إلى نقص غذائي، وإن لم يعد نمو شعر جسدك إلى الطبيعي خلال 6 أشهر من ولادة الطفل فيجب مراجعة الطبيب لفحص المستويات الهرمونية في جسدك.

حاليا، إن لم تحتملي وضعك يمكنك اللجوء إلى الطرق الاعتيادية المعروفة لإزالته، كالحلاقة واستخدام الملقط والشمع إلا أن تكراره قد يسبب تهيج البشرة؛ كونها حساسة خلال فترة الحمل.

ويجب الامتناع عن استخدام كريمات تفتيح الشعر وإزالته؛ لكونها تصل مجرى الدم، كما أنه نظراً لقلة وجود أدلة حول تأثير الليزر خلال الحمل فإن أغلب الأمهات يؤجلن ذلك إلى ما بعد الولادة. كما يفضل تجنب آلات إزالة الشعر للسبب نفسه.

وتذكري مهما نما شعر على جسدك خلال هذه الفترة، فالطفل الذي تحملينه داخلك هو الأهم.

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