العبادي: ننسق مع دمشق لضبط الحدود

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه لا يوجد أي مبرر للتدخل التركي في العراق، وإن الأتراك يريدون إلقاء مشكلاتهم الداخلية في العراق، وهناك تحريض وتصعيد تركي وادعاءات باطلة تجاه العراق.

وكشف العبادي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية، عن أن هناك تنسيقا أمنيا للعراق مع الحكومة السورية من أجل ضبط الحدود المشتركة، وأنه “من مصلحتنا أن نتعامل مع الحكومة السورية وليس مع مجموعة مسلحين في ضبط الحدود”.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء ناقش عروضا لشركات استثمارية لتأمين الطريق البري الرابط ما بين بغداد ومنفذ “طريبيل” الحدودي مع الأردن.

وأعرب العبادي عن أمله في أن يشارك الأكراد في قوات “الحشد المحلي” الذي سيقوم على حفظ الأمن وإبقاء السيطرة على الأرض في مدينة الموصل عقب تحريرها من داعش، نافيا وجود مشكلة في موضوع النازحين من الموصل رغم أن عصابات داعش تستخدم المدنيين كدروع بشرية.

وأضاف أن الحكومة العراقية تمتلك خططا لإدارة محافظة نينوى بعد تحريرها، متعهدا بالسعي لجعل الأوضاع أفضل من السابق بالموصل، مؤكدا أنه لا توجد نية لتعيين “حاكم عسكري” لمحافظة نينوى عقب تحريرها، مشيرا إلى أن هناك مجلس محافظة نينوى وإدارة محلية وهيئة عليا لتنسيق العمل في المناطق المحررة.

وتابع العبادي أن كل القطاعات العسكرية المشاركة في عمليات “قادمون يا نينوى”، في إشارة إلى الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية، ستعود إلى مواقعها السابقة بعد تحرير الموصل، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين كافة القوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل.

أ ش أ