CNN ترصد 4 أسباب تجعل من انتخابات أمريكا 2016 "تاريخية".. تعرف عليها

كتب – محمود محيى

فى الوقت الذى يدلى فيه الأمريكيون بأصواتهم، منذ صباح اليوم الثلاثاء، لاختيار الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما تقترب ساعة الحسم وفرز أصوات الناخبين لإعلان فوز أيا من المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون أو المرشح الجمهورى دونالد ترامب، رصد شبكة CNN الأمريكية 4 أسباب تجعل من هذا السباق تاريخيا.

1- لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة، تقترب امرأة من الوصول إلى منصب الرئاسة، ورغم ذلك، لا نسمع الكثير حول ذلك، وربما يعود الأمر إلى عدم طرح كلينتون لهذا الموضوع كثيرا خلال كلماتها التى ألقيت فى الولايات التى زارتها ضمن حملتها الانتخابية.

2- لأول مرة بتاريخ أمريكا، يكون هناك مرشح ورجل أعمال من خارج دائرة الحياة السياسية، وهو الأمر الذى يُنظر له على أنه سيغير إن فاز منهج "الأعمال العادية" فى واشنطن التى يتعاقب عليه الرؤساء الأمريكيون.

3- لأول مرة بالتاريخ يكون هناك مرشح عن أحد أقطاب الأحزاب السياسية خاضع حتى الأسبوع الماضى لتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى الـ"FBI،" كما بقضية الرسائل الإلكترونية لهيلارى كلينتون.

4- لأول مرة بالتاريخ يكون هناك رجل يسعى للوصول إلى البيت الأبيض تباهى بأنه أراد الاعتداء جنسيا على امرأة، كما كان الحال مع دونالد ترامب.

ويتنافس المرشحان الديمقراطية هيلارى كلينتون، والجمهورى دونالد ترامب على حسم الانتخابات الأمريكية من الجولة الأولى، بعد صراع انتخابى هو الأشرس فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما طالت الأولى أزمة تسريبات البريد الإلكترونى، فيما تلقى الثانى سلسلة من الأزمات منذ ظهور التسريبات الجنسية الخاصة به.