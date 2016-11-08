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خالد صلاح معلقًا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "خياران أحلاهما مر"

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خالد صلاح معلقًا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "خياران أحلاهما مر" خالد صلاح معلقًا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية: "خياران أحلاهما مر"

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن انتخابات الرئاسة الأمريكية مهمة جدًا، وفيها كواليس خطيرة، موضحًا أننا عادة نناقش الانتخابات الأمريكية من وجهة نظر محلية، بينما على الصعيد الدولى، فحجم المخاوف الموجودة فى أوروبا وروسيا مذهلة، لأنها من أكثر الانتخابات التى جرى عليها تحليلات هامة، خاصًة أن كلا المرشحين كان بينهما نقاش حاد شمل تراشقات سخيفة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على هوى "، على فضائية "النهار One"، أن وجود هو عصف لكل القيم الأمريكية، أما هيلارى كلينتون لديها انحيازات مسبقة، فكانت جزء من المشروع الأمريكى "الشرق الأوسط الجديد"، الذى تم تنفيذه فى عهد أوباما، مردفًا:" نحن أمام اختيارات مش كلها حلوة"، فلو فاز ترامب سيكون هناك أخطار اقتصادية كبيرة على العالم والولايات المتحدة الأمريكية، أما فوز هيلارى كلينتون فمن المرشح أن يكون هناك أخطارًا على منطقة الشرق الأوسط.

ووصف خالد صلاح التنافس بين المرشحين هيلارى كلينتون ودونالد ترامب بأنه "خياران أحلاهما مر"، موضحًا أنهما ليسا استراتيجيين، متابعًا: "مش مهتمين أوى بالمنطقة، بيتعملوا بمنطق زى ما تيجى، حتى الاهتمام بالموقف فى سوريا والعراق يقل لديهما، ومع وجود ترامب الخريطة قد تتغير لأنه أكثر عنفًا، والناس تخاف من هيلارى لأنها ترث من ورث أوباما فى كل هذا التخلف الأمريكى فى منطقة الشرق الأوسط، ونتائج الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى تقدم هيلارى كلينتون".


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