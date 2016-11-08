أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أمريكا والبرادعى خططا لوصول الإخوان للحكم

Google+ Print
عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أمريكا والبرادعى خططا لوصول الإخوان للحكم عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أمريكا والبرادعى خططا لوصول الإخوان للحكم

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن "الأمريكان خططوا أن يحكم الإخوان البلاد، وبدأوا بـ"لا مانع لدينا فى حكم الإسلاميين للمنطقة"، ثم "الفوضى الخلاقة"، ثم دخلنا على ما قبل 25 يناير، والاتصالات التى فوجئ بها المصريون بعد سقوط مرسى"، مضيفًا "تقدمت ببلاغ للنائب العام فى 7/12/2012 فى عز ما كان الرئيس الجاسوس فى السلطة، وقلت أنه رئيس جاسوس تخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، "قبل كل ذلك عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق قال فى حوار له أن "الإخوان قادمون"، وأن ما يخطط له أن الإخوان يأتون للسلطة وتم مهاجمته"، لافتاً إلى أنه كان هناك تخطيط مع الأمريكان على أن ينزل البرادعى فى واجهة المشهد.

وتابع: "البرادعى مع الإخوان والأمريكان من البداية، وعارف إنه هيوصل الناس دى ويرجع وياخد حقه زى ما ناس تانية أخدت حقها"، مشيرًا إلى أن نفس الشباب والبرادعى والإخوان وخطة ثورة الغلابة هى عودة للفيلم القديم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب