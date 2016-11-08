عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أمريكا والبرادعى خططا لوصول الإخوان للحكم

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن "الأمريكان خططوا أن يحكم الإخوان البلاد، وبدأوا بـ"لا مانع لدينا فى حكم الإسلاميين للمنطقة"، ثم "الفوضى الخلاقة"، ثم دخلنا على ما قبل 25 يناير، والاتصالات التى فوجئ بها المصريون بعد سقوط مرسى"، مضيفًا "تقدمت ببلاغ للنائب العام فى 7/12/2012 فى عز ما كان الرئيس الجاسوس فى السلطة، وقلت أنه رئيس جاسوس تخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على هوى مصر"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، "قبل كل ذلك عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق قال فى حوار له أن "الإخوان قادمون"، وأن ما يخطط له أن الإخوان يأتون للسلطة وتم مهاجمته"، لافتاً إلى أنه كان هناك تخطيط مع الأمريكان على أن ينزل البرادعى فى واجهة المشهد.

وتابع: "البرادعى مع الإخوان والأمريكان من البداية، وعارف إنه هيوصل الناس دى ويرجع وياخد حقه زى ما ناس تانية أخدت حقها"، مشيرًا إلى أن نفس الشباب والبرادعى والإخوان وخطة ثورة الغلابة هى عودة للفيلم القديم.