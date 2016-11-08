أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الفطيم للسيارات"و" سفراء العطاء" يزوران دار رعاية المسنين بعجمان

Google+ Print
"الفطيم للسيارات"و" سفراء العطاء" يزوران دار رعاية المسنين بعجمان "الفطيم للسيارات"و" سفراء العطاء" يزوران دار رعاية المسنين بعجمان

نظمت مجموعة الفطيم للسيارات بالتعاون مع مجموعة سفراء العطاء التطوعية التابعة لنادي الشباب العربي زيارة لدار رعاية المسنين بعجمان،تحت شعار (سعادتنا وإياكم ).

وحرصت مجموعة الفطيم للسيارات على اشراك الموظفين المواطنين العاملين في شركاتها في هذه المبادرة المجتمعية مما كان له وقع جميل في إدخال السرور على الآباء  والامهات من المقيمين وضيوف الدار.

 وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا على ضيوف الدار بالإضافة الى تقديم برنامج حافل تضمن فقرات متنوعة من رقصات شعبية تراثية بمشاركة نخبة من طالبات مدرسة خولة بنت ثعلبة .

وأضفى الإعلامي حسن المعلم بمسابقاته وألعابه التشويقية المعهودة جوا من الفرح والمشاركة من الجميع.

وتشكل الوفد الزائر من موظفي مجموعة الفطيم للسيارات ومتطوعي مجموعة السفراء للعطاء بحضور ناصر البلوشي نائب المدير العام للتوطين وشؤون المؤسسات في مجموعة الفطيم للسيارات  وإبراهيم أحمد رئيس العلاقات العامة والتسويق في نادي الشباب العربي ومحمد إبراهيم قائد مجموعة سفراء العطاء التطوعية ونخبة من  الفنانين الإماراتيين على رأسهم الفنان عبدالله بوعابد ، والفنان عبدالله الجفالي.

 وفي الختام استمع الجميع إلى شرح حول طبيعة العمل في الدار والخدمات التي تقدمها للمسنين، وفي مقدمتها خدمات الإيواء وخدمة الرعاية والبرامج والأنشطة التي تنظمها الدار في العديد من المجالات مع قيام الجميع بزيارة الى مرافق مركز دار رعاية المسنين بعجمان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية