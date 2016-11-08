"الفطيم للسيارات"و" سفراء العطاء" يزوران دار رعاية المسنين بعجمان

نظمت مجموعة الفطيم للسيارات بالتعاون مع مجموعة سفراء العطاء التطوعية التابعة لنادي الشباب العربي زيارة لدار رعاية المسنين بعجمان،تحت شعار (سعادتنا وإياكم ).

وحرصت مجموعة الفطيم للسيارات على اشراك الموظفين المواطنين العاملين في شركاتها في هذه المبادرة المجتمعية مما كان له وقع جميل في إدخال السرور على الآباء والامهات من المقيمين وضيوف الدار.

وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا على ضيوف الدار بالإضافة الى تقديم برنامج حافل تضمن فقرات متنوعة من رقصات شعبية تراثية بمشاركة نخبة من طالبات مدرسة خولة بنت ثعلبة .

وأضفى الإعلامي حسن المعلم بمسابقاته وألعابه التشويقية المعهودة جوا من الفرح والمشاركة من الجميع.

وتشكل الوفد الزائر من موظفي مجموعة الفطيم للسيارات ومتطوعي مجموعة السفراء للعطاء بحضور ناصر البلوشي نائب المدير العام للتوطين وشؤون المؤسسات في مجموعة الفطيم للسيارات وإبراهيم أحمد رئيس العلاقات العامة والتسويق في نادي الشباب العربي ومحمد إبراهيم قائد مجموعة سفراء العطاء التطوعية ونخبة من الفنانين الإماراتيين على رأسهم الفنان عبدالله بوعابد ، والفنان عبدالله الجفالي.

وفي الختام استمع الجميع إلى شرح حول طبيعة العمل في الدار والخدمات التي تقدمها للمسنين، وفي مقدمتها خدمات الإيواء وخدمة الرعاية والبرامج والأنشطة التي تنظمها الدار في العديد من المجالات مع قيام الجميع بزيارة الى مرافق مركز دار رعاية المسنين بعجمان.