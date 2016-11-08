الأمير تشارلز يزور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

زار الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة ترافقه قرينته كاميلا دوقة كورنوول المدينة العالمية للخدمات الإنسانية حيث كان في استقبالهما حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

كما كان في الاستقبال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وعدد من مدراء الدوائر المحلية في دبي.

وخلال مراسم الاستقبال قدمت الطفلة السورية جودى 12 سنة ابنه السباح السوري خلدون سنجاب الذي يعالج في ابوظبي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة باقة من الزهور.

وأعرب الامير تشارلز في كلمة له بالمناسبة عن سعادته لزيارة المدينة العالمية للخدمات الانسانية التي هي احد مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم التي استند فيها الى تعاليم القرآن الكريم ..مشيرا الى ان دولة الامارات أثبتت تواجدها الانساني في ظل اللحظات الصعبة والظروف المعقدة التي يشهدها العالم بين فترة واخرى حاليا لتحقق رقما قياسيا فى تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لمواجهة الكوارث فى مختلف انحاء العالم التى يعانى منها نحو 65 مليون شخص نتيجة للصراعات .

وأكد ان هذا التوجه الانسانى يعد امتدادا للسياسة التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ..مشيدا برؤية الامارات 2020 - 2021 ..وقال ان كل المنظمات والهيئات الانسانية التي تعمل فى دولة الامارات تجد كل دعم من الحكومة الاماراتية ..منوها بالتعاون بين الامارات وبريطانيا فى تأسيس و وضع سياسة دولية في مجال المساعدات الانسانية العالمية خاصة فى الدول النامية .

ودعا الأمير تشارلز الامم المتحدة الى الاستفادة من التجربة الاماراتية فى مجال المساعدات الانسانية خصوصا فى مواجهة الكوارث الطبيعية ونقص المياه والتغير المناخي والفيضانات والاعاصير.

كما ألقى هلال المرى عضو مجلس ادارة المدينة العالمية للخدمات الانسانية مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي كلمة بالمناسبة أكد خلالها ان دولة الامارات تربطها مع بريطانيا علاقات تجارية واقتصادية قوية وثيقة منذ زمن طويل ..منوها بسعيهما لدعم التنمية الاقتصادية فى الدول النامية واحلال السلام العالمي الذي تنشده دولة الامارات فى كل المحافل واقرار العدالة الانسانية بين الدول والاهتمام بالشباب .

وقال ان تدمير البيئة وتأثيرات التغير المناخى عليها من المخاطر التى يجب ان نواجهها ومن احد مشاكل الدول النامية والتى تضعها الامم المتحدة على رأس اولوياتها ..مشيرا الى ان دولة الامارات تتخذ الاجراءات اللازمة من اجل حماية البيئة .

وأشاد بدور الجالية البريطانية في الدولة في دعم التنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ..مؤكدا على أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية .

كما اشاد بدور الامير تشارلز في الدفاع عن حقوق المرأة ومكانتها من خلال جولاته وتحركاته ..مشيرا الى ان دولة الامارات تهتم بالمرأة وبتعليمها حيث ان العدد الاكبر من طلبة المدارس فى الدولة من الاناث بنسبة تعد الاعلى فى العالم .

وخلال الزيارة جرى عرض فيلم لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الانسانية والمساعدات الانسانية عبر المدينة العالمية للخدمات الانسانية .

وخلال جولته اطلع الأمير تشارلز على الخدمات التى تقدمها المنظمات الانسانية الدولية من خلال المدينة مثل برنامج الغذاء العالمى والاتحاد الدولى لمنظمات الهلال الاحمر والصليب الاحمر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الامم المتحدة للامن واللوجستية ومستودع الاستجابة السريعة للامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.