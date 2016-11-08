قطعة خبز تودي بحياة طفلة في رأس الخيمة

تسببت قطعة من الخبز في وفاة طفلة عربية من ذوي الإعاقة تبلغ من العمر 11 عاما صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لمصدر طبي في مستشفى صقر الحكومي.

وأوضح المصدر أن سبب وفاة الطفلة تعرضها للاختناق أثناء مضغ الطعام، إذ بينما كانت تتناول وجبتها المعتادة علقت قطعة من الخبز في مجرى التنفس مما تسبب في اختناقها، ونقلت على إثرها إلى المستشفى على الفور، ولكن إرادة الله كانت سباقة وفارقت الحياة قبل وصولها إلى الطوارئ، وعليه سجل تقرير بالحالة وأحيلت إلى جهة الاختصاص.

وشيعت جنازة الطفلة من مسجد الشيخ زايد وتم نقل جثمانها إلى مثواه الأخير بعد صلاة العصر في مقبرة الفلية.