أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قطعة خبز تودي بحياة طفلة في رأس الخيمة

Google+ Print
قطعة خبز تودي بحياة طفلة في رأس الخيمة قطعة خبز تودي بحياة طفلة في رأس الخيمة

تسببت قطعة من الخبز في وفاة طفلة عربية من ذوي الإعاقة تبلغ من العمر 11 عاما صباح  اليوم الثلاثاء، وفقا لمصدر طبي في مستشفى صقر الحكومي.

وأوضح المصدر أن سبب وفاة الطفلة تعرضها للاختناق أثناء مضغ الطعام، إذ بينما كانت تتناول وجبتها المعتادة علقت قطعة من الخبز في مجرى التنفس مما تسبب في اختناقها، ونقلت على إثرها إلى المستشفى على الفور، ولكن إرادة الله كانت سباقة وفارقت الحياة قبل وصولها إلى الطوارئ، وعليه سجل تقرير بالحالة وأحيلت إلى جهة الاختصاص.

وشيعت جنازة الطفلة  من مسجد الشيخ زايد وتم نقل جثمانها إلى مثواه الأخير بعد صلاة العصر في مقبرة الفلية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية