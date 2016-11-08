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«فتح»: «السلطة الفلسطينية» لم تزور هدم مبنى وادي الجوز بـ «القدس»

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«فتح»: «السلطة الفلسطينية» لم تزور هدم مبنى وادي الجوز بـ «القدس» «فتح»: «السلطة الفلسطينية» لم تزور هدم مبنى وادي الجوز بـ «القدس»

عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، إن الاحتلال الإسرائيلي يُحاول أن يُقلص من أعداد المقدسيين، كما أن هذا الاحتلال خلّف بيئة طاردة للخروج من المدينة.

وأضاف دلياني، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت جزء سكني مرخص وقانوني فى المبني، الذي قد تم هدمه فى حي واد الجوز بالقدس.

وتابع دلياني، أن هذا الجزء الذى تم هدمه، ضم مواد تموينية لنحو 3 آلاف عائلة مقدسية فى حاجة لتلك المواد التموينية لمساعدتها فى الصمود، موجهًا الشكر للإمارات، التي قدمت تلك المساعدات، لافتًا إلى أن هذا الهدم هو استهداف للإمارات، ولنا ورمزية دعم الإمارات للقضية الفلسطينية.

وأكد دلياني، أن موقع الهدم لم يقم بزيارته أي مسؤول فى السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أن من تواجد هم عناصر فى حركة فتح لمتابعة الأمر تطوعيًا.

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