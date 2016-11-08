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“Dixville Notch” مدينة أمريكية تختار «كلينتون» وعدد ناخبيها 8

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“Dixville Notch” مدينة أمريكية تختار «كلينتون» وعدد ناخبيها 8 “Dixville Notch” مدينة أمريكية تختار «كلينتون» وعدد ناخبيها 8

ديكسفايل نوتش

كتب- محمد صلاح الدين

صوتت مدينة دايكس فايل نوتش الواقعة في ولاية نيوهامبشاير بشكل استثنائي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في منتصف ليلة الانتخابات مبكرا عن بقية مراكز الاقتراع في بقية الولايات الأمريكية بل وحتى ولاية نيوهامبشاير.

وبحسب فرانس برس يحق لـ 8 أشخاص فقط في المدينة الواقعة على بعد 32 كيلو متر من الحدود الكندية التصويت حيث يبلغ عدد سكان المدينة 12 شخصا حسب إحصائيات 2010.

و ذهبت 4 أصوات  إلى هيلاري كلينتون، بينما ذهب صوتين إلى المرشح الجمهوري دونالد ، في حين حصل المرشح جاري جونشون عن الحزب الديمقراطي الأمريكي على صوت واحد، وحصل ميت رومني مرشح الجمهوريين عن انتخابات 2012 والذي لم يترشح في الانتخابات القائمة حالية أصلًا على صوت واحد.

واعتاد سكان المدينة التصويت مبكرًا منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1960.

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