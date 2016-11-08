الصحة : مخزون الأنسولين ٤ مليون عبوة .. تكفى لـ ٧ شهور

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن توافر 3 مليون و 940 ألف عبوة من الانسولين تكفى لمدة 7 أشهر كما تم رفع حصة الصيدلية لعشرة عبوات على الاقل وذلك اعتبارا من غدا الاربعاء .

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير إدارة التفتيش الصيدلى أنه قامت حملة مشتركة من التفتيش الصيدلى على الصيدليات ومخازن الادوية بالادارة المركزية للشئون الصيدلية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين أسفرت عن ضبط مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بالدقى محافظة الجيزة حيث تم ضبط 160 صنف من أدوية مختلفة مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية وتستخدم فى علاج العديد من الامراض منها الغدة الدرقية ، السكر ، الضغط ، زيادة الدهون ، ألم المفاصل والروماتيزم ، الم الاعصاب باجمالى حوالى ثلاثمائة وثلاثون الف قرص. ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة رقم 16235 جنح قسم شرطة الدقى لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.

وأضافت مدير إدارة التفتيش الصيدلى أنه تم ضبط مكتب مستلزمات طبية بمنطقة ابوحمص محافظة البحيرة وبه عدد 574 عبوة من المحاليل والادوية مختلفة الانواع محظور تواجدها فى هذا المكان وجميعها مسجلة بوزارة الصحة ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 21326 جنح مركز ابو حمص لسنة 2016 وتم العرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.

كما تم ضبط مكان غير مرخص بمنطقة حدائق الزيتون محافظة القاهرة به 42 زجاجة مغشوشة من مستحضر البومين بشرى “باكستر” و 6 زجاجات مغشوشة من مستحضر البومين بشرى “او كتافارم ” و 60 صنف ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالسوق وتستخدم فى علاج عديد من الامراض منها الغدة ، والسمنة ، السكر والضغط ، زيادة الدهون الم الاعصاب باجمالى 5 الالف قرص وقد تم تحرير محضر بالواقعة رقم 12446 جنح قسم شرطة الزيتون لسنة 2016 والعرض على النيابة العامة التى تباشر التحقيقات.

ياتى ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة والسكان على حماية المريض المصرى وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات سوا بتهريب أو غش او تخزين للادوية بأماكن غير مرخصة بعيدا عن أعين التفتيش الصيدلى ، حيث يتم تتبع هذه الاماكن بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على السوق.