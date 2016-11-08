رئيس الأركان العراقي يبحث مع قائد التحالف الدولي تطورات عمليات تحرير الموصل

بحث رئيس الأركان العراقي الفريق عثمان الغانمي في بغداد اليوم الثلاثاء مع قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال تاونسن, تطورات العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى بحضور مدير مكتب التعاون الأمني الأمريكي بالعراق الجنرال ماكين.

وهنأ الوفد رئيس أركان الجيش العراقي على الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في نينوى ومركزها مدينة الموصل, والتي كان آخرها تحرير ناحيتي “حمام العليل” و”بعشيقة” وأشاد بمهنية القوات والجيش العراقي.

وأثني الغانمي على جهود دول التحالف الدولي المناهض لداعش وعلى تقديم الدعم والمشورة

> للقوات المسلحة العراقية, وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق الانتصارات من خلال الدعم الجوي واللوجستي وضرب الأهداف الحيوية لداعش، داعيا إلى ضرورة استمرار تأمين المعدات والأسلحة للقطاعات العسكرية بكافة تشكيلاتها.

على صعيد متصل, نفذ طيران التحالف الدولي 27 غارة على مواقع داعش في العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف, في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نفذت 10 غارات على بيجي بصلاح الدين والموصل وسنجار وتلعفر بنينوي والتاجي شمالي بغداد وراوه غربي الأنبار، مشيرة إلى أن طائرات التحالف شنت 17 غارة على مواقع داعش في سوريا قرب عين عيسى ومارع وتدمر.

أ ش أ