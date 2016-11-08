محافظ الدقهلية يناقش خطة نقل سوق الخضار والفاكهة لمدينة جمصه

كتب:عمرو الحوتى

ناقش محافظ الدقهلية حسام الدين إمام نقل سوق الجملة لتجارة الخضار والفاكهة من داخل مدينة المنصورة إلى جمصة لتسير الحركة المرورية بالمكان، وتخصيص أو شراء قطعة أرض بجمصة لعمل السوق الجديد.

ورفض المحافظ، بيع الأرض قائلا: طول ما أنا موجود مش هابيع ولا متر أرض من أملاك الدولة أنا عايز أزودها. كما عرض منحهم الأرض بحق انتفاع مقابل تقديم الأوراق المطلوبة، وهي المخطط والخريطة والبرنامج الزمني للتنفيذ.

وطلب المحافظ، أن يكون السوق مماثلا لسوق الجملة في الكويت والإمارات قائلا “أحنا مش أقل منهم المهم يكون في إدارة جادة، وده واجبكم تقدموا للناس حاجة محترمة، وفيها كل الخدمات علشان التجار تنجذب له”.