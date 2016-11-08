إعدام أغذية فاسده وإغلاق 4 صيدليات بالدقهلية

كتب:عمرو الحوتى

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة لضبط الأسواق ومراقبة السلع مجهولة المصدر والمنتجات غير المسجله بوزارة الصحة والمنشأت الطبيه ومنافذ بيع السلع بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحمله عن إعدام 1662 كيلو أغذية متنوعه و 1400 لتر عصائر ومشروبات لمخالفة المواصفات الصحية بالإضافة الى التوصيه بإغلاق 81 منشأة بينهما 4 صيدليات لمزاولة نشاط دون تعيين مدير وعدم وجود المدير الصيدلى المسئول.

وحررت الحمله 140 محضر جنحة صحية وكذلك سحب 194 عينة أغذية متنوعة وبفحصها تبين عدم مطابقتها للمواصفات الصحية

> ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام على استمرار جهود مديرية الصحة، مشيدا بما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على استمرار تلك الحملات أسبوعيا بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين وحرصا على صحة وحياة المواطنين.