القبض على مصريين بإثيوبيا.. والخارجية: نتابع الموقف

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن الوزارة علمت من خلال السفارة المصرية في أديس أبابا بإلقاء القبض على كل من المواطنين هاني العقاد، وطه منصور، منذ بضعة أيام دون توضيح أسباب القبض عليهما أو التهمة الموجهة لهما.

وأوضح أبوزيد أن السفارة المصرية قامت بمتابعة الحادث مع المسئولين الإثيوبيين على أعلى المستويات، منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض على المواطنين المصريين، وذلك للاستفسار عن أسباب القبض عليهما، ومطالبة الجانب الإثيوبي بالإفراج عنهما وتمكين السفارة من التواصل معهما، فضلًا عن ضمان كافة حقوقهما المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري ألتقى اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش زيارته الحالية لأديس أبابا، حيث آثار الأمر معه وطلب الإفراج عن المواطنين المصريين ومعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة اليهما.

من جانبه وعد رئيس الوزراء الإثيوبي ببحث الأمر والرد علي السفارة المصرية في أسرع وقت، مؤكدًا على ضرورة أن ينال المواطنان كافة حقوقهم القنصلية.

وأكد أبوزيد أن وزارة الخارجية تتابع مع الجانب الإثيوبي على أعلى المستويات هذا الأمر ولن تتوانى عن بذل كافة الجهود للإفراج عن المواطنين، بما في ذلك توكيل محام لمتابعة القضية والدفاع عنهما.