إصابة مساعد مدير أمن المنيا في إنقلاب سيارتة بصحراوي بني سويف‎

إصيب منذ قليل اللواء محمد سعد الدين، مساعد مدير المنيا بإصابات بسيطة في أنحاء جسمة إثر إنفجار الإطار الأمامي لسيارتة مما أدي لإنقلابها أمام بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي .

تلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية يفيد بإنقلاب سيارة مدير أمن المنيا بسبب إنفجار الإطار الأمامي لسيارتة أثناء عودتة من مهام عملة أمام بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي مما أسفر عن إصابتة بكدمات وإصابات بسيطة ونقل لمستشفي المنيا الجامعي لتلقي العلاج .

من جانبة قال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزراة الصحة ببني سويف في تصريح ” لـأونا ” أن سيارة الأسعاف قامت علي الفور بالذهاب لمكان الحادث ونقلت مساعد مدير الأمن إلي مستشفي المنيا الجامعي .

وأكد وكيل وزراة الصحة أن المصاب بحالة جيدة ويعاني من كدمات بسيطة .