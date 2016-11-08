تظاهر عشرات الممرضين في فرنسا للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تظاهر عدد من الممرضين في باريس وعدة مدن فرنسية،اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتحسين ظروف العمل ووقف إجراءات التقشف التي تؤثر على قطاع الصحة.

وكانت منظمات ونقابات ممثلة للممرضين والعاملين بالمستشفيات قد دعت إلى الإضراب والتظاهر، في تحرك هو الأول من نوعه منذ 28 عامًا، احتجاجًا على “تردي ظروف عملهم” وإجراءات ترشيد الإنفاق.

وفي باريس، شارك نحو ألف متظاهر بالإضافة إلى نحو 600 في ستراسبورج (شرق) و500 في اورليان (وسط)، وردد المضربون هتافات منددة بظروف العمل وتأثيرها على المرضى.

وتطالب النقابات، التي دعت إلى الإضراب، بالتخلي عن الخطة التي أقرتها الحكومة لخفض الإنفاق بواقع 3.5 مليار يورو بحلول 2017 وكذلك بزيادة الإمكانات اللوجيستية والبشرية وتحسين الأجور.

وتأتي هذه المظاهرات إثر إقدام العديد من الممرضين على الانتحار من بينهم ما لا يقل عن خمسة في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة الاشتراكية في الأسابيع القادمة عن تدابير جديدة لتلبية مطالب الممرضين المادية والاجتماعية.

ا ش ا