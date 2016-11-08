احتفالات الأعياد في "فندق منزل" وسط دبي

سينظّم "فندق منزل" الواقع وسط مدينة دبي خلال ديسمبر/كانون الأول، مجموعةً من النشاطات الواعدة بالمتعة، والموجّهة للصغار والكبار، وهي:

| في "بيت الزنجبيل"، سيستمتع الصغار في موسم الاحتفالات، وتحديدًا في التاسع من ديسمبر/كانون الأول والعاشر منه، بجلسة تزيين كعكة منزل البسكويت، في جوّ مشجّع، كما سيتناولون مجموعةً مختارةً من الوجبات الخفيفة والعصائر اللذيذة، مع وعد بزيارة مفاجئة من ضيف مميّز للغاية! وستتمّ الجلسة الأولى في التاريخ المذكور آنفًا، من العاشرة صباحًا حتى الواحدة من بعد الظهر، أمّا الثانية فتمتدّ من الثالثة عصرًا حتى السادسة مساءً.

* السعر: 125 درهمًا إماراتيًّا للفرد.

| في احتفال مستوحى من نمط الاحتفالات في أُستراليا، ستُقدّم في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون والخامس والعشرين منه، وذلك من السابعة مساءً حتى العاشرة، صنوف الطعام التقليديّة والمأكولات والمشروبات الشهيّة من جنوب خط الاستواء، بدون إغفال المشويات التقليديّة المليئة بالعصارات الشهيّة والأطباق الجانبيّة المصحوبة بمشروبات غير محدودة من نيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأُستراليا.

* السعر: 119 درهمًا إماراتيًّا للفرد، مع مشروب ترحيبيّ احتفاليّ.

| للصغار حصّة في "ذا كورت يارد" حيث ستنظّم مجموعة من النشاطات والألعاب، في الوقت الذي سيستمتع الكبار فيه بلائحة الفطور المتأخّر في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الثاني، وذلك من الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة عصرًا. اللائحة ستمزج مأكولات الشرق الأوسط التقليديّة والنكهات العالميّة.

* السعر: 225 درهمًا إماراتيًا للفرد (يشتمل على "بوفيه" لذيذ ومشروبات فوّارة)، أو 325 درهمًا إماراتيًّا للفرد (يشتمل على مشروبات الفندق والمشروبات المميّزة غير المحدودة)، أو 115 درهمًا إماراتيًّا للأطفال بين 6 و11 سنةً. ويُعفى الأطفال دون الخمس سنوات من أي تكلفة.

| مطعم "بوليفارد كيتشن" سيقدّم غداءً احتفاليًّا في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الثاني، وذلك من الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة عصرًا. سيشتمل الغداء الاحتفالي على أطباق مختارة من المنطقة، مع الإشارة إلى أن المطعم مؤثّث بأثاث من طراز الـ"أرابيسك" العصري، ويطلّ إطلالات أخّاذة على "بوليفارد" الشيخ محمد بن راشد، ويستطيع روّاده مشاهدة الطهاة أثناء تجهيز الوجبات.

* السعر: 225 درهمًا إماراتيًّا للفرد (يشتمل على "بوفيه" لذيذ ومشروبات فوّارة)، أو 325 درهمًا إماراتيًّا للفرد (يشتمل على مشروبات الفندق والمشروبات المميّزة غير المحدودة)، أو 115 درهمًا إماراتيًّا للأطفال بين 6 و11 سنةً. ويُعفى الأطفال دون الخمس سنوات من أي تكلفة.

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للحجز: +971 4 888 3444