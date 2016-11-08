سفير بريطانيا: ندعم مصر في قرض صندوق النقد

قال جون كاسن، السفير البريطاني فى القاهرة، إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود ساهمت فى حل المشكلات التى كان تؤرق المستثمر البريطاني وتعوق ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم تدعم مصر في القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأكد كاسن عبر حسابه على «تويتر» أن بريطانيا كعضو رئيسي في صندوق النقد الدولي سوف تدعم مصر وتقدم لها دعما فنيا لتحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية الفقراء من خلال استثمارات بريطانية.