أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفير بريطانيا: ندعم مصر في قرض صندوق النقد

Google+ Print
سفير بريطانيا بمصر جون كاسن - أرشيفية

سفير بريطانيا بمصر جون كاسن – أرشيفية

قال جون كاسن، السفير البريطاني فى القاهرة، إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها المصرية بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود ساهمت فى حل المشكلات التى كان تؤرق المستثمر البريطاني وتعوق ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن بلاده تدعم تدعم في القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وأكد كاسن عبر حسابه على «تويتر» أن بريطانيا كعضو رئيسي في صندوق النقد الدولي سوف تدعم مصر وتقدم لها دعما فنيا لتحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية الفقراء من خلال استثمارات بريطانية.

تدوينة السفير البريطاني

تدوينة السفير البريطاني

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب