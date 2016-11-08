العرب المسافرون إلى "مدريد" هذا الشتاء

العرب المسافرون إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، قبلة عشّاق التسوّق، والمعروفة بجملة من النشاطات الجاذبة للسائحين، يزورون العناوين الآتية:

- ملعب "سانتياغو برنابيو": هو يبعد تسع دقائق سيرًا على القدمين من متاجر "إيل كورتي إنغليس"، ويعدّ الأكثر شعبيّةً في المدينة، ويتسع لـ81.044 متفرّجًا. ولا شيء يضاهي التشجيع والهتاف والتصفيق مع الجماهير في مباراة لـ"ريال مدريد"، في اختبار جزءٍ لا يتجزأ من الثقافة الإسبانيّة! إشارة إلى أن "إيل كورتي إنغليس"، هي سلسلة من المتاجر تتوزّع على سبع طبقات، وتحتفل بعيدها الـ75 في قلب العاصمة الإسبانية، على مرمى حجر من عدد من نقاط الجذب المحليّة.

- بوابة "ألكالا": "ألكالا"، مفردة مشتقة من كلمة "القلعة" العربية، والبوابة تشكّا نصبًا تاريخيًّا من الفن الكلاسيكي، وهي قوس النصر الحديث الأول في فترة ما بعد الحضارة الرومانية في أوروبا، كانت بُنيت بحجر الصوان والرخام من منطقة "كولمينار" وتشكّل خلفية رائعة الجمال لالتقاط صور تذكاريّة مميزة.

- متحف "ديل برادو": يحضن المتحف مجموعةً من الكنوز الفنية الملكيّة العائدة إلى الفترة الممتدّة من القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر، بما في ذلك لوحة "لاس مينيناس" للرسّام الإسباني فيلاثكيث، ولوحة البشارة للفنان إل غريكو. ويستطيع محبّو الفن متابعة رحلتهم عبر زمن الفن الأصيل داخل متاحف أخرى في الجوار، مثل: متحف الملكة صوفيا ومتحف "تيسين بورنيميزا".

- ساحة "سيبيليس": سيدهش المسافرون العرب بروعة المنحوتات الرخامية في هذه الساحة الأكثر شعبيّةً في المدينة. وهناك، ترمز النافورة المعروفة بهندستها المذهلة إلى الأرض والزراعة والخصوبة. وقد اختار فريق "ريال مدريد" ساحة "سيبليس" لتكون مسرح احتفال ببطولاته مع مشجعيه.