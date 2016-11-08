تأجيل محاكمة «يوسف والي» و «حسين سالم» في “أرض البياضية” لـ 5 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة د. يوسف والي، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض البياضية” لجلسة 5 ديسمبر، لضمها مع دعوي حسين سالم.

كان يوسف والي قد اُتهم ببيع ” أرض جزيرة البياضية” بالأقصر إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وتنازل حسين سالم عن “أرض جزيرة البياضية” موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.