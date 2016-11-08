«وزير الخارجية» ينقل رسالة شفهية من الرئيس «السيسى» إلى «رئيس الوزراء الإثيوبي»

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية عقد لقاءً مع “هيلي مريام ديسالين” رئيس الوزراء الاثيوبى على هامش اجتماع لجنة الاتحاد الافريقى رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، المنعقد فى أديس أبابا يوم الثلاثاء 8 نوفمبر الجارى. وقد تناول اللقاء مسار العلاقات المصرية الإثيوبية والجهود المبذولة من أجل تعزيز بناء الثقة والتعاون بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

وقد نقل وزير الخارجية، رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى رئيس الوزراء الاثيوبى أكدت على التزام مصر الكامل باستكمال مسار التعاون القائم بين البلدين وتوفير كافة الضمانات لنجاح الجهود الخاصة ببناء الثقة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين المصري والاثيوبى ، والتزام مصر باستكمال مسار التعاون الثلاثى القائم مع السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة بما يحقق المكاسب المشتركة للدول الثلاث.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بان رئيس الوزراء الاثيوبى أكد خلال اللقاء على التزام بلاده الكامل بحماية ما تم تحقيقه من مكتسبات على مسار بناء الثقة خلال السنوات الماضية، والتزام بلاده بالعمل على حماية المصالح المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا، مؤكدًا على أن مجالات التعاون بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون فى مجال المياه والتعاون الفنى القائم الخاص بمشروع سد النهضة، وإنما يجب أن تمتد لتشمل كافة المجالات التى تحقق مصالح الشعبين المصرى والاثيوبى.

ومن ناحية أخرى، اوضح المتحدث باسم الخارجية ان الوزير شكرى آثار مع رئيس الوزراء الاثيوبى قضية المواطنين المصريين اللذين تم احتجازهما مؤخرًا من جانب السلطات الاثيوبية ، مطالبًا بالنظر فى الإفراج عنهما فى أسرع وقت، ومنحهما كافة الحقوق القنصلية وإتاحة الفرصة للسفارة المصرية فى إثيوبيا بالتواصل معهما والاطمئنان عليهما، وهو ما وعد رئيس الوزراء الاثيوبى بالنظر فيه فى أسرع وقت والتجاوب معه، مؤكدًا على انه سوف يصدر توجيهاته بالنظر فى وضعية المواطنين وإفادة السفارة فى أديس أبابا بحالتهما.