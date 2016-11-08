«الغضبان» يتفقد مستشفى بورسعيد العام ويشيد بمستوى الخدمات

كتب – جمال نوفل

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجهود العاملين بمستشفى بورسعيد العام وذلك لانتظام الأطباء وتواجدهم داخل أقسام المستشفى وكذلك مستوى النظافة العام.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد على المستشفى لمتابعة سير العمل، وانتظامه داخل الأقسام، حيث قام بالمرور على أقسام الأشعة والعناية المركزة والاستقبال والعيادة الخارجية.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى بالمستشفى واستمع اليهم واستفسر عن مستوى الخدمات المقدمة اليهم ومدى التعامل السريع مع المريض فور وصوله إلى المستشفى.

وأكد محافظ بورسعيد أن مستوى المنظومة الصحية بالمحافظة يتطور بصورة يومية والخدمات في حالة تحسن مستمر، وذلك بشهادة المرضى والمترددين على المستشفى، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الصحية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بصورة دائمة على توفير ما تحتاجه المستشفيات والوحدات الصحية من أجهزة وأدوات بهدف تقديم خدمة لائقة للمرضى.

وتفقد المحافظ أقسام العيادة الخارجية لمتابعة تواجد جميع التخصصات المطلوبة بالعيادة، حيث أصدر تعليماته بعمل جميع الاقسام والتخصصات طوال أوقات العمل.