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صور.. صحة بني سويف تنظم حملة للتعريف بخطورة الحقائب المدرسية على العمود الفقري‎

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صور.. صحة بني سويف تنظم حملة للتعريف بخطورة الحقائب المدرسية على العمود الفقري‎ صور.. صحة بني سويف تنظم حملة للتعريف بخطورة الحقائب المدرسية على العمود الفقري‎

جانب من الحملة

المراسل : محمد شعبان

نطمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة ببني سويف حملة للتعريف بخطورة الحقيبة المدرسية، والأسباب الرئيسية التي تؤدي لتشوهات العمود الفقري لتلاميذ المدارس، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وبإشراف الدكتور محمود رجب مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة الشيماء حجاج مساعد مدير الإدارة

وشرحت حملة العلاج الطبيعي لتلاميذ مدرسة صلاح الدين فيوتشر الخاصة بمدينة الشرق الأوضاع الصحية للوقوف والجلوس وكيفية حمل الحقائب المدرسية وغيرها من الإرشادات الصحية الهامة للحفاظ على العمود الفقري وتشوهاته.

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