تنفيذي بني سويف يوافق علي إنشاء محطة صرف صحي ومدرسة إعدادية بإهناسيا‎

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف الذي عقد اليوم برئاسة المهندس شريف حبيب محافظ الأقليم وبحضور اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف , والنائبين (بدوي النويشي ، هشام مجدي) عضوي مجلس النواب ، واللواء “حسام الدين رفعت” السكرتيرالعام, والمحاسب “هناءعبد العزيز” السكرتير العام المساعد والعقيد “محمد علي” المستشار العسكري للمحافظة فضلا عن التنفيذيين من رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومي.

على تعديل نوعية التعليم بمدرسة سدس التجريبية بإدارة ببا من ابتدائي تجريبي إلى تعليم أساسي متميز يشمل المرحلة الإعدادية بالإضافة إلى التعليم الإبتدائي ورياض أطفال .

وافق المجلس بصفة مبدئية على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام مساحتها 25 فدان بسدمنت الجبل باهناسيا لاقامة محطة معالجة صرف صحي لخدمة قرية طما فيوم مركز اهناسيا ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 12 قيراطا ” تبرع من جمعية تنمية المجتمع المحلى بالدير بمجلس قروي براوة باهناسيا” لانشاء مدرسة اعدادية .

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة فدان وعشرة قراريط ” تبرع من أحد مواطني الفشن” لإقامة : مدرسة اعدادية مشتركة , مركز شباب ، وحدة صحية بقرية الجفادون مركز الفشن ، علاوة على الموافقة على تخصيص 14 قيراط لبناء مدرسة للتعليم الأساسي زمام قرية دموشيا مركز بني سويف ، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 فدان و22 قيراطا ملك الوحدة المحلية لقرية سدس مركز ببا لاقامة مشروع عمارات سكنية عليها .