نشرة ONA| لميس وشردي في بث مشترك.. عمرو الليثي مستمر على الحياة.. نوال الزغبي ضيفة نجوم FM

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تنضم الإعلامية لميس الحديدي ومحمد شردي إلي البث المشترك لقناتي اكسترا والنهار اليوم، حيث يقوم اليوم شردى بتغطية خاصة، من ولاية فلوريدا علي الهواء بينما تقدم لميس الحديدي..للمزيد

يقدم الإعلامي عمرو أديب، للجمهور المصري والعربي – خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “ON E” – أقوى تغطية للانتخابات الثامنة والخمسين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية..للمزيد

نفى الإعلامي عمرو الليثي انضمامه لإحدى القنوات الخاصة، مشيرًا إلى أن مستمر مع قناة الحياة..للمزيد

تنفرد المذيعة جيهان عبد الله، بالحوار الإذاعى الأول للنجمة نوال الزغبى فى مصر خلال السنوات الماضية، يوم الخميس المقبل، من خلال برنامجها الإذاعى “أجمد 7″، الذي يذاع علي “نجوم إف.إم” السابعة مساءً..للمزيد

ظهر الإعلامى جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” بخيمة كتب عليها “الخيمة العربية” حملت عمودين الاول العمود المصرى والثاني العمود السعودي، وكان بجواره العلمين المصري والسعودي، وفى أسفل الخيمة إكليم تم فرشه على الارض.. للمزيد

تنقل القناة الثانية، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء غدً الأربعاء، تسجيلًا لحفل الموسيقى العربية..للمزيد