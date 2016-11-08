أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

نشرة ONA| لميس وشردي في بث مشترك.. عمرو الليثي مستمر على الحياة.. نوال الزغبي ضيفة نجوم FM

Google+ Print

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

تنضم الإعلامية لميس الحديدي ومحمد شردي إلي البث المشترك لقناتي اكسترا والنهار اليوم، حيث يقوم اليوم شردى بتغطية خاصة، من ولاية فلوريدا علي الهواء بينما تقدم لميس الحديدي..للمزيد

لميس الحديدى ومحمد شردى أرشيفية

لميس الحديدى ومحمد شردى أرشيفية

يقدم الإعلامي عمرو أديب، للجمهور المصري والعربي – خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “ON E” – أقوى تغطية للانتخابات الثامنة والخمسين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية..للمزيد

الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

نفى الإعلامي عمرو الليثي انضمامه لإحدى القنوات الخاصة، مشيرًا إلى أن مستمر مع قناة الحياة..للمزيد

لإعلامي عمرو الليثي – أرشيفية

لإعلامي عمرو الليثي – أرشيفية

تنفرد المذيعة جيهان عبد الله، بالحوار الإذاعى الأول للنجمة نوال الزغبى فى خلال السنوات الماضية، يوم الخميس المقبل، من خلال برنامجها الإذاعى “أجمد 7″، الذي يذاع علي “نجوم إف.إم” السابعة مساءً..للمزيد

النجمة نوال الزعبى

النجمة نوال الزعبى

ظهر الإعلامى جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” بخيمة كتب عليها “الخيمة العربية” حملت عمودين الاول العمود المصرى والثاني العمود السعودي، وكان بجواره العلمين المصري والسعودي، وفى أسفل الخيمة إكليم تم فرشه على الارض.. للمزيد

الإعلامى جابر القرموطي

الإعلامى جابر القرموطي

تنقل القناة الثانية، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء غدً الأربعاء، تسجيلًا لحفل الموسيقى العربية..للمزيد

الفنان مدحت صالح

الفنان مدحت صالح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب