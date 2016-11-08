«نجوم إف إم» تحتفل بنجاح ألبوم «فرق كتير» وتكرم «حسام حبيب»‎

احتفلت إذاعة نجوم إف إم مساء، الأربعاء، بمقر الإذاعة بمدينة الإنتاج الإعلامي، بنجاح ألبوم «فرق كتير»، للنجم حسام حبيب من إنتاج نجوم ريكوردز.

وشهد الاحتفال حضور هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لإذاعة نجوم إف إم ونجوم ريكوردز، كما حضر الاحتفال رامي محسن مدير وعمر شعيب مدير المحتوى الرقمي، وسلمى مصطفى مدير التسويق، والإعلامية جيهان عبد الله ولفيف من مذيعي الإذاعة وفريقها.

وقامت هالة حجازي، بتسليم الفنان حسام حبيب نسخة من الالبوم الرسمي “فرق كتير”، كما قام فريق عمل “نجوم إف إم” بتقطيع التورتة مع حسام حبيب احتفالاً بنجاح الألبوم. ويعتبر هذا هو التعاون الأول بين حسام حبيب ونجوم ريكوردز.

يشار إلى أن “نجوم ريكوردز” طرحت ألبوم الفنان حسام حبيب “فرق كبير”، والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والتى تخطت 4 مليون مشاهدة بعد ما يقرب من أربعة أيام من عرضهاعبر اليوتيوب، ويضم الألبوم 11 أغنية هم: “فرق كتير”، “هو حبيبي”، “تعيشي معايا”، “روحت له”، “فى كلام”، “أوعى”، “حبيبى”، “خلينى معاك”، “شايف نفسي فيك” بالإضافة إلى الدويتو الغنائى “كل ما أغنى” مع النجمة شيرين عبد الوهاب الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية تخطت الـ 10 مليون مشاهدة.