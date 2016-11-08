شكري: مصر مستمرة في دعم العملية السياسية الليبية للوصول لتوافق سياسي

ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، كلمة مصر في اجتماع اللجنة الافريقية رفيعة المستوي حول ليبيا. والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شارك في الاجتماع بجانب ليبيا أعضاء اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا (جنوب أفريقيا – الجابون – إثيوبيا – النيجر – موريتانيا)، ودول جوار ليبيا ( مصر – السودان – تشاد – النيجر – الجزائر – تونس)، فضلا عن أوغندا والكونغو.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد على الدعم الكامل للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية وكافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق، مشيرا إلى أهمية ذلك الاتفاق وأنه لا غنى عنه. وأن دور كافة الأطراف الخارجية هو رعاية العملية السياسية الجارية وعملية تنفيذ الاتفاق مع مواجهة كافة التحديات في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شدد على أهمية تشجيع المجلس الرئاسي الليبي لتشكيل حكومة جديدة أكثر توافقية تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي، ثم تشجيع مجلس النواب الليبي على منحها الثقة، وفي ذات الوقت دعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب. وأوضح وزير الخارجية أن تلك العملية يمكن القيام بها بنجاح من خلال اتباع الخطوات سالفة الذكر وبذات الترتيب، بحيث يلي تلك العملية إتخاذ كافة الإجراءات لعقد الانتخابات العامة، التي سوف تفرز مؤسسات منتخبة تتولى السلطة في البلاد على كامل التراب الليبي، مشيرا إلى أن تلك العملية تضمن حل مسألة وضع القائد العام للجيش الليبي.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أوضح المبادئ الحاكمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تتمثل في أهمية توحيد الجهود والمحافظة على سلامة العملية السياسية والاتفاق السياسي في ليبيا بحيث تلتزم الجهود الدولية والإقليمية بالإطار العام للعملية السياسية الجارية، بالإضافة إلى أهمية توافق العملية السياسية مع تطلعات الشعب الليبي مع عدم فرض أي ترتيبات أو اتفاقات عليه، وأيضًا حيادية كافة الجهود المبذولة لدعم العملية السياسية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أوضح في كلمته الجهود المصرية لدعم العملية السياسية في ليبيا من خلال التأكيد على إمكانية التوصل إلى حل وسط بين كافة الأطراف شريطة أن تظهر تلك الأطراف حسن النية، مشيرًا إلى أن مصر مازالت على تواصل مع كافة الأطراف الليبية لحثها على التوصل إلى توافق سياسي والبعد أن أي تصرف من شأنه أن يؤثر سلبا على العملية السياسية.