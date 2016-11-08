حملة «ترامب» تقاضي مسجل الناخبين في مقاطعة كلارك بنيفادا

أعلنت حملة ترامب، منذ قليل، مقاضاتها لمسجل الناخبين في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، وذلك بسبب توقيت إغلاق مركز الاقتراع الأسبوع الماضي.

وأكدت أن مسؤولو مركز الاقتراع في مقاطعة كلارك نسقوا بشكل متعمد مع ناشطين ديمقراطيين.

ويتنافس كلًا من دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وهيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي، للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.