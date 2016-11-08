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«وزير الخارجية» يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الرئاسي الليبي‎

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«وزير الخارجية» يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الرئاسي الليبي‎ «وزير الخارجية» يتلقى اتصالاً من رئيس المجلس الرئاسي الليبي‎

سامح شكرى وزير الخارجية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، قد تلقى أمس الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي أكد خلاله على حرص المجلس الرئاسي الليبي على التواصل الدائم مع والتنسيق بشأن كافة التطورات الخاصة بالوضع في ليبيا، كما أكد على عمق العلاقات المصرية الليبية ومتانتها وضرورة عدم إتاحة الفرصة لأي طرف للتأثير السلبي على تلك العلاقة.

وأوضح أبو زيد، أن شكري أكد من جانبه على دعم مصر الكامل لليبيا في تلك المرحلة الهامة من تاريخها، وعلى دعم كل جهد يستهدف تنفيذ اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية ومساعدة كافة الأطراف على تحقيق التوافق من اجل إعلاء مصلحة الشعب الليبي العليا.

ومن جانبه ، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على الثقة الكاملة التي يكنها الشعب الليبي والمجلس الرئاسي الليبي في مصر ودعمها لاستقرار وسلامة ليبيا، مشيرًا إلى اعتزامه زيارة مصر خلال الفترة القصيرة القادمة.

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