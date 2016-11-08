كيف تعتنين بشعرك على غرار نجمات هوليوود؟

دائماً ما يلفتنا جمال شعر النجمات، ونتمنى أن يكون شعرنا مثلهن، فهل هذا الأمر مستحيل؟! بالتأكيد لا، فكل ما علينا فعله هو معرفة أسرار عناية تلك النجمات بشعرهن، وكيفية التعامل معه ليظهر جميلاً ومتألقاً وناعماً.

فهل تريدين التعرف على هذه الأسرار؟ "سيدتي نت" ستكشف لك فيما يلي بعضها، تابعي:

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1-الشعر المنسدل

إذا كنت تتمتعين بشعر منسدل ذي خطوط رقيقة، فشعرك سيكون في هذه الحالة قريباً أو مماثلاً لشعر الجميلة Gwyneth Paltrow. تعتني Gwyneth Paltrow بشعرها من خلال غسله مرتين أسبوعياً للتخلص من دهون فروة الرأس، كما أنها تحرص على تمشيطه باستمرار لزيادة الدورة الدموية في فروة رأسها، وحتى لا تظهر فيه أي عقدة يصعب السيطرة عليها، كما أنها تستخدم الشامبو الجاف باستمرار كلما شعرت بتراكم بعض الزيوت في شعرها، وتبتعد عن استخدام بلسم الشعر القوي.

2-الشعر المنسدل مع بعض التموجات عند الأطراف

يتميز هذا الشعر بوجود بعض الانحناءات على أطرافه، وهو كشعر النجمة Kendall Jenner، التي تحرص على تمشيطه باستمرار، وتقوم بغسله عند شعورها بأنه يحتاج إلى ذلك، وتقول: إنه يحتاج إلى هذا الأمر مرتين أسبوعياً تقريباً في الشتاء، و3 مرات في الصيف، كما أنها تحرص على وضع رذاذ للشعر باستمرار للحصول على حجم مضاعف له، وتهتم باستخدام الرذاذ كلما أرادت جعل شعرها سلساً وناعماً.

3- الشعر الناعم والثقيل

يتميز هذا النوع من الشعر بأنه أكثر كثافة وسماكة من الشعر العادي، ولكنه يحتوي على بعض التموجات التي تختفي فوق طبقات الشعر العلوية، وهذا الشعر يعتبر مطابقاً لشعر النجمة Rachel Bilson، التي تعتني به باستمرار من خلال غسله مرة كل 3 أيام مع الحرص على إيصال الشامبو إلى جميع أجزاء شعرها للحفاظ على نظافته، ثم تقوم بتمشيطه جيداً وهو رطب حتى يسهل التحكم فيه، كما أنها تحرص على استخدام الزيوت الأساسية ومنها: زيت الزيتون، وزيت جوز الهند مرة أسبوعياً على شعرها لحمايته من مصففات الشعر، وتجنب تلفه.