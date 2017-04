هذه هي كلفة مكياج كيم كردشيان اليومي

نشرت كيم كردشيان فيديو تكشف فيه خطوة بخطوة طريقة تطبيق مكياجها اليومي. إذا كنت تحبين أسلوبها في استخدام مستحضرات التجميل، تابعي نصائحها واكتشفي كلفة مكياجها اليومي:

-إشراق العينين:

تتبع كيم كردشيان كونتور العيون لتسليط الضوء على شكل العين ورفعها بشكل مميز.

الطريقة: تطبيق البودرة الفضفاضة بكميات كبيرة تحت العينين، وتركها لبضع دقائق قبل إزالة المنتج الزائد بلطف باستخدام الفرشاة.

-الحصول على بشرة متوهجة:

بعد تطبيق المرطب، تعمد كيم إلى استخدام طبقة رقيقة من الأساس العاكس للضوء.وتضيف لمسة من الأساس المشع تحت العينين قبل أن تطبق اللون اللؤلؤي على كامل الوجه.

-كونتورينغ الوجه:

تحرص كيم على عدم تخطي مرحلة الكونتورينغ، التي تسمح لها بنحت ملامح وجهها. لهذا، فإنها تستخدم البرونزي وتطبقه في البداية على أعلى الجبين ثم على الأنف وتحت عظمة الوجنة.

إذا كنت تريدين الحصول على مكياج كيم، فأنت بحاجة إلى المستحضرات الآتية والتي تبلغ قيمتها حوالي€ 500 :

•كريم الأساس السائل " فلويد شير" Fluid Sheer من "جورجيو أرماني" Giorgio Armani

• الأساس المشع السائل " هاي بيم" High Beam من "بينيفيت" Benefit

• كريم توحيد الوجه " كريما نيودا" Crema Nuda من "جورجيو أرماني" Giorgio Armani

• مستحضر إخفاء العيوب " ديرماكولور" Dermacolor من " كريولان" Kryolan

• كريم كونتورينغ " فول كافر" Full Cover من "ميكاب فوريفير" Make Up For Ever

• شايمرينغ " سكين بيرفيكتير" Skin Perfector, من " بيكا" Becca

• الاسفنجة "بيوتيه بلندير" Beauty Blender

• ظلال العين الثلاثي "سوبر ستار " Superstar من "لوراك" Lorac

• الماسكرا "فوليوم" Volume من "كيفين أوكوان" Kevyn Aucoin

• أحمر الشفاه " كاندي كي" Candy K من "كايلي" Kylie

• ملمع الشفاه "شيلسيا غيرلس" Chelsea Girls من " نارس" Nars