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إحالة قضية متظاهري "إسكان بورسعيد" للجنايات بجلسة 13 ديسمبر

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إحالة قضية متظاهري "إسكان بورسعيد" للجنايات بجلسة 13 ديسمبر إحالة قضية متظاهري "إسكان بورسعيد" للجنايات بجلسة 13 ديسمبر

>بورسعيد – محمد عزام

أحال المستشار فيصل الطحاوي، المحامي العام لنيابات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قضية متظاهري الإسكان بالمحافظة والمتهم فيها 28 من الشباب لجلسة 13 ديسمبر أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد .

 

كانت  قوات مديرية أمن بورسعيد قد ألقت القبض على 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي؛ خلال فض تظاهرة نظموها أمام مرفق المعديات بحي الشرق،  وتوقفت خلالها حركة المعديات، وتم اتهام 9 آخرين بالتحريض قُبِضَ على اثنين منهم .

 

ومن جانبه قال المحامي محمد صفا، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه بصدد استكمال بيانات المحبوسين والمطلوبين في القضية وإرسالها إلى اللجنة التي تم تشكيلها بتعليمات من عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ للافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام .

 


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