إحالة قضية متظاهري "إسكان بورسعيد" للجنايات بجلسة 13 ديسمبر

بورسعيد – محمد عزام

أحال المستشار فيصل الطحاوي، المحامي العام لنيابات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قضية متظاهري الإسكان بالمحافظة والمتهم فيها 28 من الشباب لجلسة 13 ديسمبر أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد .

كانت قوات مديرية أمن بورسعيد قد ألقت القبض على 19 من متظاهري الإسكان الإجتماعي؛ خلال فض تظاهرة نظموها أمام مرفق المعديات بحي الشرق، وتوقفت خلالها حركة المعديات، وتم اتهام 9 آخرين بالتحريض قُبِضَ على اثنين منهم .

ومن جانبه قال المحامي محمد صفا، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه بصدد استكمال بيانات المحبوسين والمطلوبين في القضية وإرسالها إلى اللجنة التي تم تشكيلها بتعليمات من عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ للافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام .