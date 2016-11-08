فيديو..ترامب يسترق النظر في الورقة الانتخابية لزوجته.. وتويتر يسخر منه

كتب- محمد صلاح الدين

سخرت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية من المرشح الجمهوري للانتخابيات الرئاسية دونالد ترامب، وقد التقطت عدسات الكاميرات مشاهد له وهو سترق النظر لورقة زوجته ميلينا ترامب أثناء الإدلاء بصوتيهما في نيويورك اليوم الثلاثاء.

ويتنافس كلا من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي الأمريكي للفوز بتأييد 270 مندوبًا في المجمع الانتخابي لضمان الفوز بلقب الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة خلفا للرئيس باراك أوباما الذي تنتهي ولايته نهاية العام الجاري.

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