مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات ويشدد على التعامل الفوري مع أية شكاوى للمواطنين

قام اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير و مدير أمن القاهرة بتفقد الخدمات بمناطق مصر الجديدة وميدان الشهيد هشام بركات وشارع الخليفة المأمون ومنطقة الحي العاشر بمدينة نصر و تقابل مع الضباط والأفراد بمواقع الخدمات وشدد على التعامل الفوري مع أية شكاوى تتعلق بزيادة الأسعار أو تعريفة الركوب عن الأجرة المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وذلك في اطار استمرار تنفيذ خطة مديرية الأمن في تحقيق التواجد الأمني الفعال بالمواقف والمجمعات الإستهلاكية ومحطات الوقود للتعامل السريع مع كافة شكاوى المواطنين خاصةً الإلتزام بتعريفة الركوب بالمواصلات وكذا التأكد من حركة إنسياب السلع الغذائية بالأسواق بالأسعار المناسبة دون مغالاة .

كما قام مدير الأمن بتفقد الخدمات الأمنية بعدد من تلك المناطق منها منطقتي ميدان الحسين وخان الخليلي وتابع عمليات تأمين الحافلات السياحية بداية من وصولها للمناطق السياحية وبدأ الجولات السياحية للوفود حتى عودتهم لأماكن الإقامة وأكد على نشر الخدمات السرية وخبراء المفرقعات والفحص الدقيق لتلك المناطق لتحقيق أقصى درجات التأمين .

و تفقد الخدمات الأمنية والحملات التي تقوم بها المديرية في محيط المدارس بمشاركة ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة وشرطة المرافق وأكد على الإستمرار في تلك الحملات لتحقيق المناخ المناسب للطلبة والطالبات بالمدارس تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير بالقيادات الأمنية .