أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات ويشدد على التعامل الفوري مع أية شكاوى للمواطنين

Google+ Print

مدير الأمن يلتقي طلبة المدارس خلال تفقده الحملات الأمنية

قام  اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير و مدير أمن القاهرة بتفقد الخدمات بمناطق الجديدة وميدان الشهيد هشام بركات وشارع الخليفة المأمون ومنطقة الحي العاشر بمدينة نصر و تقابل مع الضباط والأفراد بمواقع الخدمات وشدد على التعامل الفوري مع أية شكاوى تتعلق بزيادة الأسعار أو تعريفة الركوب عن الأجرة المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية نحوها وذلك  في اطار استمرار تنفيذ خطة مديرية الأمن في تحقيق التواجد الأمني الفعال بالمواقف والمجمعات الإستهلاكية ومحطات الوقود للتعامل السريع مع كافة شكاوى المواطنين خاصةً الإلتزام بتعريفة الركوب بالمواصلات وكذا التأكد من حركة إنسياب السلع الغذائية بالأسواق بالأسعار المناسبة دون مغالاة .

كما قام مدير الأمن بتفقد الخدمات الأمنية بعدد من تلك المناطق منها منطقتي ميدان الحسين وخان الخليلي وتابع عمليات تأمين الحافلات السياحية بداية من وصولها للمناطق السياحية وبدأ الجولات السياحية للوفود حتى عودتهم لأماكن الإقامة وأكد على نشر الخدمات السرية وخبراء المفرقعات والفحص الدقيق لتلك المناطق لتحقيق أقصى درجات التأمين .

و تفقد الخدمات الأمنية والحملات التي تقوم بها المديرية في محيط المدارس بمشاركة ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة وشرطة المرافق وأكد على الإستمرار في تلك الحملات لتحقيق المناخ المناسب للطلبة والطالبات بالمدارس  تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير بالقيادات الأمنية .

تكثيف أمني بالمزارات السياحية

حركة السياحة وسط تشديدات أمنية

تكثيف أمني بالمزارات السياحية

تواجد الخدمات بالمجمعات الإستهلاكية

تواجد الخدمات بمواقف السيرفيس

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب