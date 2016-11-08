«برلماني أوروبي» ينتقد سياسات «أردوغان».. ويُؤكد أنها انقلاب آخر

أفاد مراسل الغد في بروكسل، سلامة عطا الله، بأنّ أحد البرلمانيين داخل الاتحاد الأوروبي صرح اليوم، بأنّ ما يَحدث في تركيا انقلابٌ آخر، يُنفذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب اعتقاله للصحفيين والأكراد، لذلك دعا الاتحاد أنقرة بضرورة الحديث مع المعارضة.

وأضاف عطا الله، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن أحد البرلمانيين داخل الاتحاد الأوروبي شبه التقارب بين فلاديمير بوتين وأردوغان كـ التقارب بين هتلر وموسوليني، وهناك تقارير شبه مؤكدة بأن تركيا تسعى للحصول على منظومة درع دفاع صاروخي من روسيا، وهو ما يُزعج دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ما يَتعلق بمسائل حقوق الإنسان وانتهاكها في تركيا.

وأوضح عطا الله، أن هناك حديثًا قاسيًا سيُوجه لتركيا، من جانب الاتحاد الأوروبي في التقرير السنوي للدول المرشحة لدخول الاتحاد.